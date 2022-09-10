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الجزائر

سوناطراك تطلق برنامجا تنمويا عبر جميع ولايات الجزائر

الشروق أونلاين
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سوناطراك تطلق برنامجا تنمويا عبر جميع ولايات الجزائر
أرشيف
سوناطراك

أعلن مجمّع سوناطراك يوم السبت، عن إطلاق برنامج اجتماعي تنموي لفائدة سكان مناطق الظل عبر مختلف ولايات الوطن، وهذا بالتنسيق مع السلطات المحلية.

وحسب بيان للمجمّع، ستعمل سوناطراك من خلال هذا المخطط الاستثماري على إنجاز 121 مشروعا تنمويا بـ 37 ولاية، تعتبر تنميتها من أبرز أولويات السياسة الاجتماعية للدولة.

وستكون انطلاقة برنامج مشاريع الاستثمار الاجتماعي لسوناطراك، بولايات ورقلة، تقرت، المغير، وواد سوف.

وتمّ التوقيع مع السلطات المحلية للولايات المذكورة، على مجموعة من الاتفاقيات، تمثلت في تمويل مشاريع لربط الأحياء والمجمعات السكنية بالطاقة الكهربائية، وتطهير القنوات الرئيسية لشبكات التطهير، وإنجاز مرافق عمومية، وفتح مسالك طرقية معبدة لفائدة القاطنين في البلديات المعزولة.

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