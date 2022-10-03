سوناطراك تطلق مشاريع تنموية لفائدة سكان ولايات جنوبية

جانب من التوقيع على الاتفاقية بولاية أدرار

قام مجمع سوناطراك بالتوقيع على عدة اتفاقيات تتضمن انجاز مشاريع تنموية لصالح سكان بعض المناطق الصحراوية المعزولة.

وحسب ما أكده المجمع في بيان له فإن العملية تأتي تجسيدا لبرنامج الاستثمار الاجتماعي لفائدة مناطق الظل عبر مختلف ولايات الجنوب.

وأوضح المصدر ذاته أن سوناطراك قامت أيام 26 و28 و29 سبتمبر 2022، بالتوقيع على عدة اتفاقيات مع السلطات المحلية لولايات أدرار وتيميمون وعين صالح تتضمن إنجاز مشاريع تنموية لصالح سكان المناطق المعزولة.

ففي ولاية أدرار تم التوقيع على اتفاقيتين لإنجاز قاعة للعلاج ستسمح بتوفير الخدمات الصحية للقاطنين ببلدية فنوغيل دون عناء التنقل لمسافات بعيدة للعلاج.

أما الإتفاقية الثانية تتضمن مشروع إنجاز مطعم مدرسي يقدم 200 وجبة ساخنة لتلاميذ المدرسة الإبتدائية لــتمانتيت.

وبمقر ولاية تيميمون تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات تتعلق بتنفيذ مشاريع الاستثمار الاجتماعي ببلديات تينركوك، دلدول وبلدية أولاد سعيد. يضيف البيان.

أما بالنسبة لولاية عين صالح فقد تم التوقيع على 42 إتفاقية لرعاية النوادي الرياضية المحلية بهدف ترقية الرياضة الجوارية بالمنطقة بالإضافة إلى مشروع إنجاز بئر مجهز بمضخة تعمل بالطاقة الشمسة ببلدية عين الغار.

سوناطراك تعلن عن تجهيز 50 قسما بألواح رقمية

وفي 22 سبتمبر 2022، أعلن مجمع سوناطراك عن مساهمته في تجهيز 50 قسما بالمدارس الابتدائية بألواح ومعدات رقمية.

وجاء في بيان المجمع أنه في إطار مشروع المدرسة الرقمية و تنفيذا للاتفاق المبرم بين مجمع سوناطراك و الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية قام مجمع سوناطراك بالمساهمة في تجهيز 50 قسم رقمي بالمدارس الابتدائي بمعدات بيداغوجية رقمية.

وتابع البيان أن مساهمة مجمع سوناطراك تجسدت في تقديم مساعدة مالية لاقتناء معدات الإعلام الالي و كذا الألواح الرقمية بالإضافة إلى المعدات الرقمية لصالح التلاميذ .

وقال المجمع أن مساهمته تأتي لترافق تلاميذ المدارس في هذا الدخول المدرسي و تأتي تدعيما لجهود الدولة لتمكين تلاميذنا من متابعة دروسهم باستعمال وسائل بيداغوجية عصرية.

وتابع البيان أن التفاتة مجمع سوناطراك تندرج ضمن إلتزماتها المجتمعية باعتباره مؤسسة مواطنة وتكريسا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها دوما مع مواطنيها في كل ربوع الوطن.