سوناطراك تطلق مشروعين لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الجنوب

أعلن مجمع سوناطراك يوم الأربعاء عن إطلاق مشروعين نموذجين لإنتاج الهيدروجين الأخضر بجنوب البلاد في سنتي 2023 و2024. وحسب ما ذكره محمد بوتوشنت ممثل المجمع في صالون الطاقات المتجددة والنظيفة والتنمية المستدامة في وهران، فإن “الهدف الرئيسي من المشروعين النموذجيين هو تطوير الخبرة والتحكم التكنولوجي في مجمل سلسلة القيم للهيدروجين الأخضر”. وقال بوتوشنت، وهو إطار سامي بالمديرية المركزية للموارد الجديدة، إن “الهيدروجين الأخضر يحظى في هذه السنوات الأخيرة باهتمام كبير على مستوى العالم”. مضيفا أن مجمع سوناطراك، ومن خلال مشروعيه النموذجين في المجال، يهدف إلى اختبار مختلف تكنولوجيات التحليل الكهربائي والتخزين والنقل.

سوناطراك تطلق برنامجا تنمويا عبر جميع ولايات الجزائر

وفي 10 سبتمبر 2022، أعلن مجمّع سوناطراك عن إطلاق برنامج اجتماعي تنموي لفائدة سكان مناطق الظل عبر مختلف ولايات الوطن، وهذا بالتنسيق مع السلطات المحلية.

وحسب بيان للمجمّع، ستعمل سوناطراك من خلال هذا المخطط الاستثماري على إنجاز 121 مشروعا تنمويا بـ 37 ولاية، تعتبر تنميتها من أبرز أولويات السياسة الاجتماعية للدولة.

وستكون انطلاقة برنامج مشاريع الاستثمار الاجتماعي لسوناطراك، بولايات ورقلة، تقرت، المغير، وواد سوف.

وتمّ التوقيع مع السلطات المحلية للولايات المذكورة، على مجموعة من الاتفاقيات، تمثلت في تمويل مشاريع لربط الأحياء والمجمعات السكنية بالطاقة الكهربائية، وتطهير القنوات الرئيسية لشبكات التطهير، وإنجاز مرافق عمومية، وفتح مسالك طرقية معبدة لفائدة القاطنين في البلديات المعزولة.