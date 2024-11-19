سوناطراك تعقد اجتماعا هاما مع رائد الهيدروجين الأخضر “جون كوكريل”

عقد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، اجتماعًا مع وفد من الشركة البلجيكية “جون كوكريل” المتخصصة في تطوير الحلول التكنولوجية للطاقات المتجددة، لاسيما الهيدروجين الأخضر.

وجرى اللقاء على هامش مشاركة سوناطراك في الأسبوع الأوروبي للهيدروجين الذي يُعقد في الفترة الممتدة من 18 إلى 22 نوفمبر 2024 ببروكسل.

وخلال اللقاء، قدمت شركة “جون كوكريل” المتخصصة في تطوير الحلول التكنولوجية للطاقات المتجددة، لا سيما في مجال تصنيع أجهزة التحليل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، أحدث حلولها وابتكاراتها وخدماتها المتعلقة بإنتاج ونقل وتسويق الهيدروجين الأخضر.

كما تركزت المحادثات حول فرص تطوير شراكة مستقبلية في قطاع الهيدروجين الأخضر، حيث عرض حشيشي خلال هذا اللقاء الاستراتيجية الجزائرية لتطوير هذا الفرع، مسلطًا الضوء على الإمكانات المعتبرة التي تتمتع بها الجزائر في هذا المجال.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الجزائر، تسعى لا سيما عبر سوناطراك، لأداء دور ريادي في إنتاج الهيدروجين الأخضر، معتمدة على مواردها الهائلة من الطاقات المتجددة، وموقعها الاستراتيجي، وخبرتها المعترف بها في مجال الطاقة، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا لتزويد السوق الأوروبية بهذه الطاقة النظيفة.

من جهة أخرى، استعرض رشيد حشيشي استراتيجية المناخ الجديدة لسوناطراك، والتي تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وزيادة مستوى إدماج الطاقات المتجددة، وتطوير حلول لاحتجاز الكربون. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق توازن بين الانبعاثات وامتصاصها عبر بواليع الكربون.

تجدر الإشارة إلى أن “جون كوكريل” هي مؤسسة بلجيكية مقرها في “سيران” بالقرب من لييج، في فالونيا، ومعترف بخبرتها في الهندسة والصيانة.

كما تعد مؤسسة رائدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وتشمل أنشطتها مجموعة واسعة من الحلول التكنولوجية في قطاعات الهيدروجين، والطاقة، والصناعة، والبيئة والبنية التحتية.