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اقتصاد
لتعزيز التعاون في مجال الاستكشاف والطاقة

سوناطراك تعقد جلسة عمل مع مسؤولي “إكسون موبيل” الأمريكية

محمد فاسي
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سوناطراك تعقد جلسة عمل مع مسؤولي “إكسون موبيل” الأمريكية
سوناطراك
جانب من جلسة العمل

عقد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، مساء أمس الأربعاء، جلسة عمل مع مسؤولي شركة إكسون موبيل في مدينة هيوستن الأمريكية، بحضور عدد من إطارات سوناطراك.

وحسب بيان للمجمع، فإن اللقاء بدأ بحوار بين رشيد حشيشي و جون أرديل، نائب الرئيس المكلف بالاستكشاف والفرص الجديدة في إكسون موبيل، حيث تم مناقشة آفاق التعاون بين الشركتين في مجالات استكشاف النفط والغاز، بالإضافة إلى سبل تطوير القطاع المنجمي في الجزائر.

وتم تشكيل لجنة لمتابعة المفاوضات بين سوناطراك وإكسون موبيل لتقييم تقدم العمل على تجسيد عقد محروقات مشترك بين الطرفين.

وفي إطار الزيارة، قام الوفد الجزائري بزيارة ميدانية لمراكز إكسون موبيل، حيث اطلعوا على مركز التحكم عن بعد للعمليات التشغيلية، وكذلك مركز العمليات ومراقبة انبعاثات الميثان في هيوستن. وتم التعرف على الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تعتمدها الشركة في مجال الحد من البصمة الكربونية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار توطيد علاقات التعاون بين سوناطراك وإكسون موبيل، وذلك في سياق اتفاقية المبادئ التي تم توقيعها بين الطرفين في 23 ماي 2024.

وتستهدف هذه الاتفاقية استكشاف الفرص المتاحة لتطوير موارد المحروقات في حوض أهنات وحوض قورارة، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي، التميز العملياتي، والالتزام بأعلى المعايير البيئية والممارسات المستدامة.

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