سوناطراك تعلن الشروع في العمل بنظام عالمي لمكافحة الفساد

أعلن مجمع سوناطراك، الأحد، عن أشغال عمل لجنة التحضير لنظامي المسؤلية المجتمعية ايزو 26000 و إدارة مكافحة الفساد والرشوة إيزو 37001، وهو معيار عالمي حول الشفافية في التسيير داخل الشركات.

وحسب بيان لمجمع سوناطراك: قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك هذا اليوم بإعطاء إشارة إنطلاق أشغال عمل لجنة التحضير لنظامي المسؤلية المجتمعية ايزو 26000 و إدارة مكافحة الفساد والرشوة إيزو 37001، بمقر المديرية العامة بحضور المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس وكذا الإطارات السامية للمجمع.

وأضاف: مقياس إيزو 37001 هو معيار دولي تعتمده المؤسسات الحديثة في نظام الإدارة يضمن توفير آليات رقابة وبرامج فعالة تحظر الفساد بالمؤسسات والتنظيمات ويسعى إلى ترويج ثقافة الأخلقة المؤسساتية.

وحسب البيان: تسعى سوناطراك اليوم لوضع اللبنات الأولى لمعيار مكافحة الفساد مع المعهد الجزائري للتقييس الذي أسندت له مهمة الإشراف على التحضير لوضع نظام إيزو 37001 ضمن منظومة إدارة مجمع سوناطراك والبداية بمقر المديرية العامة بإعتبارها مركز قيادة المؤسسة الرئيسي.

وأوضح: اللقاء كان أيضا فرصة لتحسيس إطارات المجمع بأهمية تنفيذ التوجيهات الرئيسية للمسؤولية الإجتماعية وفق معيار إيزو 26000 قصد المساهمة في تطوير سياسة الإستثمار الاجتماعي للمجمع بأبعادها الاجتماعية والبيئية كشركة مواطنة مسؤولة اجتماعيًا و لا تعتمد فقط على الأداء الاقتصادي والتجاري بل تعتمد على كيفية خدمة المجتمع الوطني و كيفية حماية الموارد الطبيعية للبلاد لضمان مستقبل الأجيال القادمة.

وشدد: سوناطراك بوصفها مؤسسة وطنية ذات وزن دولي معترف به تسعى للإلتزام بأفضل الممارسات العالمية في ميدان الحوكمة التنظيمية والنزاهة والشفافية لمواءمة منظومة إدارتها مع أسالب الإدارة الحديثة.

تصنيف دولي يضع سوناطراك ضمن أكبر 15 شركة نفط في العالم

وشهر جويلية 2022، صنفت مجلة “ذي إيكونوميست” شركة المحروقات الجزائرية “سوناطراك” ضمن قائمة أكبر 15 شركة لإنتاج النفط في العالم، متقدمة على مجمعات كبرى مثل “توتال إنرجيز” الفرنسية و”قطر للطاقة”.

واعتمدت الأسبوعية البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية – في تقرير عن دور شركات النفط المملوكة للدولة في مجال الانتقال الطاقي- على أرقام 2021 لتصنيف كبريات الشركات العالمية في مجال إنتاج النفط.

وجاءت سوناطراك الجزائرية في المرتبة الـ12 وراء شركات عالمية عملاقة مثل “أرامكو” السعودية، التي احتلت المرتبة الأولى عالميا.

وقدّر تقرير المجلة إنتاج الشركة الجزائرية من النفط -في 2021- بحوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا.

وحلّت شركات أميركية متعددة الجنسيات، مثل “شيفرون”، و”إكسون موبيل” في القائمة إلى جانب شركتين روسيتين (“غازبروم” و”روسنفت”) وشركة إيرانية (الشركة الوطنية للنفط) وصينية (مؤسسة البترول الوطنية) وبريطانية (بي بي).

وجاءت أيضا الشركة الإماراتية المعروفة اختصارا بـ”أندوك” (شركة بترول أبو ظبي الوطنية) والشركة الكويتية التابعة للدولة “مؤسسة البترول الكويتية” في قائمة كبريات الشركات العالمية.

وكل هذه الشركات تنتج معدلات ضخمة من النفط ومُصنّفة أكبر من سوناطراك.

وتفوقت سوناطراك على شركات عملاقة مثل “توتال إنرجيز” الفرنسية و”قطر للطاقة”، وشركة النفط المكسيكية “بيميكس”.

مدير سوناطراك ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط

صنفت مجلة فوربس الأمريكية، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار ضمن العشرة الأوائل في قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط

وحل توفيق حكار في المرتبة الرابعة في قائمة ضمت 100 شخصية من قادة الأعمال الذين يسهمون بشكل كبير في نمو اقتصادات المنطقة.

وذكرت مجلة “فوربس” الأمريكية في نسختها العربية على شبكة الانترنت، أن قائمة تضم هذا العام لأقوى الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط 100 قائد أعمال من 26 جنسية مختلفة، يتصدرهم الإماراتيون بـ19 رئيسًا تنفيذيًا، يليهم المصريون بـ16 قياديًا، والسعوديون بـ15 قائد أعمال.

وأرسل فريق بحث مجلة فوربس الأمريكية استبيانًا للرؤساء التنفيذيين، لإعداد القائمة، وجمعوا المعلومات من أخبار أسواق المال، وتقارير الصناعة والتقارير السنوية للشركات، والبيانات المالية والمصادر الأولية الأخرى، ثم صُنّف الرؤساء التنفيذيون وفقًا للعوامل الآتية:

1- تأثير الرئيس التنفيذي والشركة على المجتمع والدولة، والأسواق التي يشرفون عليها.

2- خبرة الرئيس التنفيذي في منصبه الحالي، بالإضافة إلى خبرته العامة.

3- حجم الشركة من حيث الإيرادات والأصول والقيمة السوقية.

4- إنجازات وأداء الرئيس التنفيذي في العام الماضي.

5- الابتكارات والمبادرات التي نفذها الرئيس التنفيذي.