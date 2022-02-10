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اقتصاد

سوناطراك تعلن العودة إلى ليبيا

الشروق أونلاين
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سوناطراك تعلن العودة إلى ليبيا
ح.م
جانب من لقاء حكار ومصطفى صنع الله

أعلن مجمع سوناطراك، الخميس، عن عودته إلى ليبيا، عبر توقيع بروتكول اتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، يقضي باستئناف نشاطها في ليبيا، المتوقف منذ اندلاع الأزمة في 2011.

وبموجب هذا الاتفاق الذي وقعه كل من الرئيس المدير العام للمجمع توفيق حكار الذي يزور ليبيا ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، فإن هذا الاتفاق يهدف بشكل رئيسي إلى عودة سوناطراك للنشاط في ليبيا من خلال استكمال التزاماتها التعاقدية في منطقتي التعاقد “065” و”96/95″ في حوض غدامس.

وصرح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار خلال مراسم التوقيع : “هدفنا هو استكمال التزاماتها التعاقدية والشروع في تطوير الحقول المكتشفة”.

وتابع قائلا: “إن هناك احتياطات غازية ونفطية مهمة في ليبيا وسنعمل على تطوير هذه الحقول”.

من جهته قال رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، أن بلاده تريد تجديد العلاقات أكثر مع شركة سوناطراك، مضيفا “نحن بحكم الجوار أقرب لبعضنا”.

وتابع المتحدث قائلا: “ناقشنا اليوم مع مجمع سوناطراك عودة الشركة للنشاط في ليبيا من جديد”.

 

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