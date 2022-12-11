سوناطراك تعلن انتهاء مشروع ربط 36 بئرا غازيا بإيليزي

أعلن مجمع سوناطراك الأحد، بدء الإنتاج بالحقل الغازي لتينرهرت نحو الوحدات المتواجدة بأوهانت ولاية إليزي والذي يربط 36 بئرا غازيا، حيث تجاوز مستوى الإنتاج ما كان متوقعا من المشروع.

وحسب بيان للمجمع:تعلن سوناطراك عن استكمال عمليات بدء الإنتاج بالحقل الغازي لتينرهرت نحو الوحدات المتواجدة بأوهانت ولاية إليزي، نهاية نوفمبر 2022، والتي بدأ الإنتاج بها تدريجيا في شهر جويلية 2022.

وأضاف: يتضمن هذا المشروع إنشاء شبكة تجميع لربط 36 بئرا غازيا في حقل تينرهرت، بمنشآت الفصل والضغط المتواجدة في حقل أوهانت المجاور.

وأشار البيان: أنه تم إسناد هذا البرنامج التطويري في شهر جانفي 2019، للمؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء التابعة لسوناطراك فيما يتعلق بشبكة التجميع والربط، في حين تم تكليف شركة بتروفاك بإنجاز القسم الخاص بمنشآت الفصل والضغط.

وأوضح: قد سمح استكمال وتشغيل المنشآت السطحية للحقول الغازية بتينرهرت نحو أوهانت، بتحقيق مستوى إنتاج قدره 4,5 مليون متر مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي، و500 طن يوميا من غاز البترول المسال، و800 طن في اليوم من المكثفات، ليتجاوز بذلك مستوى التوقعات المنتظرة من هذا المشروع.