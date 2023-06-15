سوناطراك تعلن انضمامها إلى مركز عالمي للغاز

أعلنت شركة سوناطراك، الخميس، انضمامها إلى مركز الغاز العالمي المتواجد بجنيف السويسرية والمخصصة لقادة وخبراء شركات الغاز الطبيعي.

وفي بيان له، أعلنت سوناطراك انضمامها إلى مركز الغاز العالمي (Global Gas Centre) GGC، وهو منظمة غير ربحية يقع مقرها في جنيف بسويسرا.

وأوضح البيان أن المنظمة مخصصة لقادة وخبراء شركات الغاز الطبيعي الذين يرغبون في مشاركة وجهات نظرهم وأفضل تجاربهم عبر منصة محايدة ومستقلة وشاملة.

وتنشط هيئة مركز الغاز العالمي GGC، في ميدان الغاز الطبيعي بممثلين من كل القارات، وتسعى إلى تعزيز التبادل على المستوى الدولي مع الشركاء في جميع قطاعات الطاقة وبالخصوص في مجال الغاز الطبيعي من أجل تبادل المعارف وأفضل الممارسات، فضلاً عن ترقية الطاقة المستدامة والاهتمام الخاص بالقضايا المتعلقة بقطاع الغاز الطبيعي.

وأكد المصدر ذاتها أن انضمام سوناطراك إلى عضوية هذه المنظمة باعتبارها فاعلا رئيسيا في صناعة الغاز في إفريقيا، وبصفتها رائدة في مجال الغاز الطبيعي المسال، يعزز من تموقعها كأبرز المورّدين لأوروبا وبقية دول العالم.

للإشارة، فإن مركز الغاز العالمي GGC تم إنشائه عام 2014 بمبادرة من مجموعة من منتجي الغاز الطبيعي ومجلس الطاقة العالمي ويضم حاليا 15 عضوًا بعد تسجيل سوناطراك انضمامها كعضو فعال في هذه الهيئة العالمية.

وستعزز عضوية سوناطراك في هذا المركز مكانتها في السوق الدولية للغاز، كما سيتيح لها فرصا ثمينة للاستفادة من تبادل الآراء والخبرات داخل هذه الهيئة العالمية المكوّنة من أهم الفاعلين والخبراء في ميدان الصناعة الغازية. يضيف البيان.