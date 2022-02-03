سوناطراك تعلن دخول مشروع حقل العسل الإنتاج مع شريكها الروسي

أعلنت شركة سوناطراك عن بلوغ المرحلة التجارية لاكتشافات الغاز بحقل العسل في منطقة بركين، وهذا بالتعاون مع شريكها الروسي غازبروم.

وأكدت سوناطراك في بيان لها عن بلوغ مرحلة هامة مع شريكها غازبروم الدولية للاستكشاف والإنتاج، في إطار عقد البحث واستغلال المحروقات في رقعة حقل العسل، والدخول في مرحلة التطوير والانشاء.

وأوضح البيان أن سوناطراك تعمل كذلك بالتعاون الوثيق مع غازبروم على التطوير الفعال لموارد الغاز المكتشفة على مستوى حقول غرد السايح وغرد السايح شمال (رقعة حقل العسل) وهذا من خلال إنجاز عمليات تنقيب لـ 24 بئر جديدة بالإضافة إلى إنجاز وحدة معالجة لانتاج الغاز الطبيعي وكذا المكثفات وغاز البترول المسال، ومن المترقب دخول هذا المشروع حيز الإنتاج خلال سنة 2025.

للإشارة، تقع رقعة حقل العسل في منطقة حوض بركين على مسافة 250 كلم جنوب شرق حاسي مسعود وهو موضوع عقد مبرم للبحث والاستغلال، حيث تمتلك سوناطراك 51% من الحصص في حين تمتلك شركة غازبروم الدولية نسبة 49%.