سوناطراك تعلن زيادة كميات صادرات الغاز الجزائرية نحو ايطاليا

أعلنت شركة سوناطراك، الثلاثاء، توقيع عقد جديد مع إيني الإيطالية يقضي بإمداد هذه البلد الاوروبي بكميات إضافية من الغاز الجزائري.

بيان سوناطراك

في إطار الاجتماعات الدورية المتعلقة بدراسة المشاريع بين سوناطراك وإيني، اجتمعت إدارة الشركتين اليوم الثلاثاء 1 جوان 2021 على مستوى المديرية العامة لسوناطراك لمراجعة تقدم العمل المتعلق بمشاريع الاستكشاف والإنتاج، المبادرات الجارية المتعلقة بالتكوين، التكرير الحيوي، الفرص المتاحة على المستوى الدولي ومشاريع الطاقة المتجددة، لا سيما إنشاء مخبر للطاقة الشمسية، والذي من المقرر تنفيذه في الثلاثي الأخير من العام الجاري 2021.

على هامش هذا الاجتماع ، تم التوقيع على ملحق عقد شراء وبيع الغاز الطبيعي الموقع بين سوناطراك وإيني سنة 1977.

يحدد هذا الملحق لعقد بيع الغاز الطبيعي، الشروط التجارية التي تحدد كيفيات التموين خلال السنة الغازية 2021 – 2022 ، كما يوضح مبادئ إمداد إيني بكميات إضافية من الغاز من طرف سوناطراك لصالح السوق الإيطالية.

كما يؤكد هذا التعديل التزام الطرفين بتوطيد علاقاتهما القائمة ومواصلة شراكتهما التقليدية، مبرزين بذلك رغبتهما في تعزيز التعاون على المدى البعيد بين الشركتين.