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سوناطراك تعلن صدور نتائج مسابقة التوظيف بسكيكدة

الشروق أونلاين
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سوناطراك تعلن صدور نتائج مسابقة التوظيف بسكيكدة
ح.م

أعلنت شركة سوناطراك عن صدور قائمة الناجحين في مسابقة التوظيف التي نظمتها على مستوى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للسياحة، بولاية سكيكدة. 

وحسب بيان للشركة  فقد تم الإعلان عن قائمة الناجحين بالمسابقة عن طريق الوكالة الولائية للتشغيل والتي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي.

وأوضحت سوناطراك أن مسابقة الإنتقاء التي شارك فيها 1054 مترشح، أفرزت عن نجاح 101 من أصل 117 منصب مطلوب، حيث يبقى 16 منصبا شاغرا على أن يتم برمجتها مع عرض التشغيل القادم الخاص بولاية سكيكدة.

ودعت الشركة  الناجحين في المسابقة للتوجه إلى منشآت التعيين وفق القوائم المنشورة بوكالة التشغيل لاستكمال عمليات التنصيب والشروع في العمل.

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