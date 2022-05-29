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الجزائر

سوناطراك تعلن عن بدء تشغيل مركز مراقبة أنبابيب نقل المحروقات

الشروق أونلاين
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سوناطراك تعلن عن بدء تشغيل مركز مراقبة أنبابيب نقل المحروقات
ح.م
مركز المراقبة والاشراف

أعلنت شركة سوناطراك، الأحد، عن انطلاق  تشغيل مركز الإشراف عن مراقبة أنبابيب نقل المحروقات وهذا  على مستوى سيدي رزين بالعاصمة.

وحسب بيان لسوناطراك فقد أشرف عن العملية وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب والرئيس المدير العام لمجمع  توفيق حكار.

وأوضح المصدر ذاته أن إنجاز هذه المنشأة يدخل في إطار تحديث وسائل الاستغلال، ويسمح بتحقيق رؤية ومتابعة مركزية شاملة ومفصلة وآنية لجميع عمليات الاستغلال لمجمل شبكة خطوط النقل عبر الأنابيب.

وأكدت سوناطراك عن إرادتها في تعميم استعمال تقنيات المعلومات الحديثة في مختلف المسارات العملياتية لجميع انشطتها ترسيخا للنجاعة الاقتصادية والجودة والسلامة.

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