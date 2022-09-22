سوناطراك تعلن عن تجهيز 50 قسما بألواح رقمية

أعلن مجمع سوناطراك عن مساهمته في تجهيز 50 قسما بالمدارس الابتدائية بألواح ومعدات رقمية.

وجاء في بيان المجمع أنه في إطار مشروع المدرسة الرقمية و تنفيذا للاتفاق المبرم بين مجمع سوناطراك و الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية قام مجمع سوناطراك بالمساهمة في تجهيز 50 قسم رقمي بالمدارس الابتدائي بمعدات بيداغوجية رقمية.

وتابع البيان أن مساهمة مجمع سوناطراك تجسدت في تقديم مساعدة مالية لاقتناء معدات الإعلام الالي و كذا الألواح الرقمية بالإضافة إلى المعدات الرقمية لصالح التلاميذ .

وقال المجمع أن مساهمته تأتي لترافق تلاميذ المدارس في هذا الدخول المدرسي و تأتي تدعيما لجهود الدولة لتمكين تلاميذنا من متابعة دروسهم باستعمال وسائل بيداغوجية عصرية.

وتابع البيان أن التفاتة مجمع سوناطراك تندرج ضمن إلتزماتها المجتمعية باعتباره مؤسسة مواطنة وتكريسا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها دوما مع مواطنيها في كل ربوع الوطن.