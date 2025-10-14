-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

سوناطراك تعلن عن تغيير اسم فرعها “الشركة الجزائرية للطاقة” إلى “الشركة الجزائرية لتحلية المياه”

الشروق أونلاين
  • 74
  • 0
سوناطراك تعلن عن تغيير اسم فرعها “الشركة الجزائرية للطاقة” إلى “الشركة الجزائرية لتحلية المياه”
سوناطراك (شبكات)
شعار "الشركة الجزائرية لتحلية المياه"

أعلنت شركة سوناطراك في بيان لها اليوم، الثلاثاء 14 أكتوبر، عن تغيير اسم فرعها “الشركة الجزائرية للطاقة”، إلى “الشركة الجزائرية لتحلية المياه” (Algerian Desalination Company – ADC). وهذا بعد أكثر من عقدين من نشاط الفرع في مجال تحلية مياه البحر.

سوناطراك أوضحت أن هذا التحول يأتي “في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم تحديات متزايدة في مجال الأمن المائي، مما يفرض مضاعفة الجهود والاعتماد على حلول مبتكرة ومستدامة.”

الرئيس تبون: أسسنا لمدرسة جزائرية حقيقية في مجال تحلية مياه البحر

وأضافت أنه “ومن هذا المنطلق، تفتتح الشركة الجزائرية لتحلية المياه عهداً جديداً من التخصص والريادة، واضعة ضمن أولوياتها: تطوير البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في مجال التحلية، تحسين الكفاءة الطاقوية لمختلف المنشآت، وضمان استمرارية واستدامة استغلال وصيانة البنى التحتية الحيوية.”

وأكدت أن الفرع يسعى “إلى توطين صناعة تحلية المياه في الجزائر من خلال الاستثمار في تأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز القدرات العلمية والتقنية، مما يجعلها فاعلاً محورياً في التنمية الاقتصادية ورافداً أساسياً للاقتصاد الوطني.”

مقالات ذات صلة
السفير الفرنسي كزافيي دريانكور يفرغ خزينة أسراره في الجزائر

السفير الفرنسي كزافيي دريانكور يفرغ خزينة أسراره في الجزائر

بن قرينة: صيانة الأمن والاستقرار لتعزيز التنمية الوطنية

بن قرينة: صيانة الأمن والاستقرار لتعزيز التنمية الوطنية

3 سنوات حبسا للوزير الطيب لوح

3 سنوات حبسا للوزير الطيب لوح

مجموعة “إنساغ” للتعليم العالي على طاولة بورصة الجزائر

مجموعة “إنساغ” للتعليم العالي على طاولة بورصة الجزائر

بداية من 20 أكتوبر.. انطلاق مراجعة القوائم الانتخابية

بداية من 20 أكتوبر.. انطلاق مراجعة القوائم الانتخابية

تنبيه: أمطار رعدية عبر 24 ولاية

تنبيه: أمطار رعدية عبر 24 ولاية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد