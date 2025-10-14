سوناطراك تعلن عن تغيير اسم فرعها “الشركة الجزائرية للطاقة” إلى “الشركة الجزائرية لتحلية المياه”

أعلنت شركة سوناطراك في بيان لها اليوم، الثلاثاء 14 أكتوبر، عن تغيير اسم فرعها “الشركة الجزائرية للطاقة”، إلى “الشركة الجزائرية لتحلية المياه” (Algerian Desalination Company – ADC). وهذا بعد أكثر من عقدين من نشاط الفرع في مجال تحلية مياه البحر.

سوناطراك أوضحت أن هذا التحول يأتي “في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم تحديات متزايدة في مجال الأمن المائي، مما يفرض مضاعفة الجهود والاعتماد على حلول مبتكرة ومستدامة.”

وأضافت أنه “ومن هذا المنطلق، تفتتح الشركة الجزائرية لتحلية المياه عهداً جديداً من التخصص والريادة، واضعة ضمن أولوياتها: تطوير البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في مجال التحلية، تحسين الكفاءة الطاقوية لمختلف المنشآت، وضمان استمرارية واستدامة استغلال وصيانة البنى التحتية الحيوية.”

وأكدت أن الفرع يسعى “إلى توطين صناعة تحلية المياه في الجزائر من خلال الاستثمار في تأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز القدرات العلمية والتقنية، مما يجعلها فاعلاً محورياً في التنمية الاقتصادية ورافداً أساسياً للاقتصاد الوطني.”