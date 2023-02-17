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الجزائر

سوناطراك تعلن عن عرض توظيف يخص 474 منصبا شاغرا

الشروق أونلاين
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سوناطراك تعلن عن عرض توظيف يخص 474 منصبا شاغرا

أعلن مجمّع سوناطراك يوم الجمعة في بيان، عن تقديم عرض جديد للتوظيف بولايتي أدرار وتيميمون يخص 474 منصبا شاغرا، وذلك عبر المنصة الرقمية للوكالة الوطنية للتشغيل.

وجاء في بيان للمجمع أنه: في إطار تنفيذ مخطط التوظيف لسنة 2023 تعلن سوناطراك أنه قد تم تقديم عرض تشغيل للوكالة الوطنية للتشغيل في مختلف الاختصاصات يوم 12 فيفري 2023، وهذا بولايتي أدرار وتيميمون.
وأضاف: يخص هذا العرض الشباب القاطنين بذات الولايتين ويهدف لسد احتياجات الشركة من التشغيل بمنشآتها الإنتاجية في المناطق المعنية حيث يتضمن العرض الأول بولاية أدرار 108 منصب عمل في حين يخص العرض الثاني بولاية تيميمون 366 منصب عمل.
وشدد على أن: سوناطراك تجدد التزامها بضمان مبدأ الشفافية في عمليات التوظيف و تعمل على تحقيق تكافؤ الفرص في كل مسابقات التشغيل التي تنظمها من أجل إستقطاب الكفاءات المؤهلة .

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