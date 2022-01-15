سوناطراك تعلن عن قرار جديد لعصرنة تسيير المجمع   

أعلنت سوناطراك، السبت، عن إطلاق أول عملية “Go Live” ناجحة لمشروعها الخاص بنظام المعلومات المتكامل على مستوى مركب تمييع الغاز GL3Z بالمنطقة الصناعية لأرزيو، بولاية وهران.

وجاء في بيان لسوناطراك “هذه الخطوة تتبعها عمليات إطلاق أخرى على مستوى وحدات إنتاجية تابعة لنشاطات الاستكشاف والإنتاج وكذا النقل عبر الأنابيب”.

وأوضحت سوناطراك إن “نظام المعلومات المتكامل يسمح بتحسين تخطيط موارد المؤسسة ومستوى أداء تسييرها، لاسيما من خلال ترشيد التكاليف العملياتية ورفع مردود الأنشطة بالإضافة إلى تحقيق الرقابة الآلية داخل المؤسسة”.

ويدخل نظام الشروع في إستغلال هذا في إطار إستراتيجية سوناطراك لتحديث وعصرنة تسيير المجمع.