سوناطراك تعلن عن مشاريع استثمارية بـ 3 ولايات

ستستفيد كل من ولايات المسيلة وولاد جلال وبسكرة من عدة مشاريع في اطار الاستثمار الاجتماعي الخاص ببرنامج مجمع سوناطراك.

وحسب بيان لسوناطراك، فقد تم التوقيع على 3 اتفاقيات بولايات المسيلة، أولاد جلال وبسكرة، حيث تضمنت الاتفاقية الأولى المتعلقة ببلدية عين الحجل تخصيص غلاف مالي لإعادة تهيئة قاعة علاج بمنطقة أولاد سويب وترميم المدرسة الإبتدائية معمري الكرفلي.

أما الاتفاقية الثانية الموقعة ببلدية مجدل فقد خصصت لتمويل مشروع متعلق بإنجاز وتجهيز أقسام تربوية وتهيئة فضاءات اللعب بمدرسة الشهيد يزيد محمد، أما ببلدية ونوغة فقد تم الاتفاق على تمويل مشروع لربط منطقة الكدية بشبكة الكهرباء.

ولاية أولاد جلال كانت هي الأخرى على موعد مع البرنامج الاستثماري لسوناطراك، حيث تم إمضاء اتفاقية، شملت تمويل مشروع اقتناء وتركيب لوحات الطاقة الشمسية للاستعمال الفردي، وكذا تجهيز الآبار بالطاقة الشمسية. يؤكد المصدر ذاته.

أما بولاية بسكرة فقد تم التوقيع، على إتفاقية مع بلدية لوتايا لإنجاز ملعب جواري بمنطقة عمر إدريس، من أجل تعزيز المرافق العمومية الخاصة بفئة الشباب في هذه البلدية.