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الجزائر

سوناطراك تعلن عن مشاريع تنموية بولاية تيسمسيلت

الشروق أونلاين
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سوناطراك تعلن عن مشاريع تنموية بولاية تيسمسيلت
ح.م
جانب من التوقيع على الاتفاقية

قامت سوناطراك بالإمضاء على ثلاثة إتفاقيات تمويل لإنجاز مشاريع تنموية جوارية، بولاية تسمسيلت.

وتم يوم الخميس 18 ماي، الإمضاء على الإتفاقيات التي تتضمن مشاريع مسجلة ضمن برنامج الإستثمار الاجتماعي لسوناطراك وتخص ثلاثة بلديات وهي سيدي عابد، بلدية لرجام، بلدية بني لحسن.

وتضمنت إتفاقيات التمويل التكفل بتهيئة ملعبين جواريين والعمل على تزويدهم بالإضاءة وكذا العشب الإصطناعي بالإضافة إلى تهيئة قاعة علاج بالكامل.

مراسم الإمضاء جرت فعاليتها بمقر ولاية تيسمسيلت بحضور السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني للبلديات المعنية.

وحسب بيان للمجمع، فإن الاتفاقيات تندرج ضمن مقاربة سوناطراك في تنمية المناطق النائية والتي تستهدف من خلالها تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسكان هذه المناطق وتعمل على تحسين المستوى المعيشي بها.

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