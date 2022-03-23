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اقتصاد

 سوناطراك تعلن عن مشروع أنبوب غار بين أرزيو والعاصمة

الشروق أونلاين
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 سوناطراك تعلن عن مشروع أنبوب غار بين أرزيو والعاصمة
ح.م
جانب من توقيع الاتفاقية

 وقع مجمع سوناطراك مع الشركة الفرعية نفطال على اتفاقية من أجل إنجاز مشروع خط أنابيب غاز البترول المسال يربط بين أرزيو- الشلف والجزائر العاصمة.

وأوضح بيان لمجمع سوناطراك، الأربعاء، أن الاتفاقية وقعت بحضور الرئيس المدير العام توفيق حكار، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيمكن من نقل غاز البترول المسال إلى مناطق الوسط و الوسط الشرقي عبر هذا الخط، مما سيسمح بتقليص التكاليف وربح الوقت مقارنة بسبل النقل الحالية عبر  النقل البحري و استعمال الشاحنات الصهريجية.

كما أوضح البيان أن انجاز هذا المشروع للنقل عبر الأنابيب سيساهم في تلبية طلب السوق الوطنية، من خلال تقديم مخطط تخزين وتوزيع جديد يسمح بتغطية أمثل للطلب الوطني على غاز البترول المسال فضلا عن كونه اقل تأثيرا على البيئة.

وأكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار على الطبيعة الإستراتيجية لهذا المشروع لا سيما فيما يخص تغطية حاجيات المواطنين من المنتجات النفطية.

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