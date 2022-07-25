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الجزائر

سوناطراك تعلن عن 3 اكتشافات هامة من الغاز والنفط

الشروق أونلاين
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سوناطراك تعلن عن 3 اكتشافات هامة من الغاز والنفط

أعلنت شركة سوناطراك، الاثنين، عن ثلاثة اكتشافات جديدة من بينها اكتشافان للغاز اعتمادا على مجهودها الخاص، واكتشاف آخر  للنفط بالشراكة مع شركة إيني الايطالية.

وأفاد بيان للشركة أن “الأول يتمثل في اكتشاف للغاز المكثف بمكمنين من طبقة الديفوني، وهذا بعد التنقيب الذي قامت به سوناطراك في بئر استكشافي بعين إكر جنوب غرب – 1( IEKSW-1 ) في رقعة البحث عين أميناس 2 بحوض إليزي”.

وبلغت معدلات التدفق المسجلة خلال الاختبارات 300.000 م 3 / يوم من الغاز و  26 م 3 / يوم من المكثفات من المكمن الأول و 213.000 م 3  / يوم من الغاز و 17 م 3  / يوم من المكثفات من المكمن الثاني.

وتم الاكتشاف الثاني من طرف سوناطراك وشريكها إيني بعد حفر بئر استكشاف غرد أولاد جمعة غرب -1   ( RODW-1) في رقعة البحث سيف فاطمة 2 الواقع في المنطقة الشمالية من حوض بركين.

وقد كشفت بئر غرد أولاد جمعة غرب1  ( RODW-1) ، التي تعتبر الثالثة في حملة الحفر الاستكشافية الحالية في المنطقة المذكورة، عن اكتشاف للنفط الخام في الأحجار الرملية في خزان  (TAGI) في التكوين الترياسي.

خلال اختبار الإنتاج، أنتجت البئر 1.300 برميل / يوم من النفط و 51.000 متر مكعب / يوم من الغاز المصاحب.

سيتم التكفل بهذين الاكتشافين من خلال تطوير ” المسار السريع ” ، وذلك نظرًا لقربهما من المرافق الحالية لأوهانات OHANET و غرد أولاد جمعة ROD.

كما سجلت سوناطراك نتيجة إيجابية ثالثة أثناء حفر بئر ترسيم تامزاية – 3   (TAMZ-3) في رقعة أبحاث تاغيت في حوض بشار ، حيث تم الحصول على إنتاج هام من الغاز أثناء اختبار تكوين خزان الطبقة السييجينة  (الديفوني السفلى).

وبالمقابل فإن هذه النتيجة تؤكد وجود إمكانات معتبرة من الغاز في هذا الخزان الغير مختبر سابقًا في منطقة تعتبر محيطا ناشئًا.

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