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اقتصاد

سوناطراك تعلن عن 471 منصب للتوظيف بهذه الولاية

الشروق أونلاين
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سوناطراك تعلن عن 471 منصب للتوظيف بهذه الولاية

أعلن مجمع سوناطراك عن إيداع عروض عمل على مستوى الفرع الولائي التابع للوكالة الوطنية للتشغيل بإليزي عبر المنصة الرقمية OGC الخاصة بالوكالة الوطنية للتشغيل.

وأفاد بيان للمجمع أن إجمالي هذه العروض يشمل 471 منصب، منها 437 منصب عمل جديد.

كما تم  جدولة 34 منصب آخر شاغر متبقى من حصة التوظيف السابقة المنظمة بذات الولاية في الفترة الممتدة من 27 أفريل إلى 01 ماي 2023، لعدم استيفاء المترشحين لشروط التوظيف.

ويأتي هذا العرض ضمن تنفيذ مخطط التوظيف لسنة 2023، من أجل سد احتياجات المؤسسة على مستوى منشآتها الإنتاجية بولاية إليزي.

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