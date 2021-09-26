سوناطراك تفتح عشرات مناصب الشغل.. وهذه شروطها

موجهة حصريا لحاملي الشهادات الجامعية

الاختصاصات المطلوبة تتوزع على الكهرباء واللحامة والإلكتروميكانيك وفروع أخرى

أفرجت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك وعدد من فروعها، عن العشرات من مناصب العمل في عدة ولايات من خلال إجراء مسابقات مهنية ستكون وفق جملة من الشروط أهمها أنها موجهة حصريا لحاملي الشهادات الجامعية. في هذا السياق أفرجت عدة وكالات محلية تابعة للوكالة الوطنية للتشغيل عن عروض عمل في شركة سوناطراك وبعض فروعها منذ مطلع سبتمبر الجاري في عدة تخصصات.

ومن أبرز عروض العمل التي اطلعت “الشروق” على إعلانات العروض الخاصة بها، نجد مناصب المؤسسة الوطنية للتنقيب “إينافور”، التي عبرت عن حاجياتها لـ 314 منصب عمل بولاية ورقلة لوحدها، وتوزعت المناصب المطلوبة ما بين تقنيين في مراقبة النوعية ومهندسين في الكهرباء وتقنيين في التحكم في الأجهزة ولحامين معتمدين وتقنيين في الصناعة وإلكتروميكانيكيين وميكانيكيين في أمن تجهيزات الآبار، وكهربائيين وميكانيكيين في القنوات والأنابيب وأعوان الاستغلال ومهندسين في عديد التخصصات.

واشترطت اعلانات التوظيف أن يكون عدد المتقدمين للتنافس على المنصب أكبر من عدد المناصب المعروضة بـ 3 مرات، فمثلا منصب ميكانيكي قنوات وأنابيب عدد المناصب هو 20 لذلك وجب أن يكون عدد المتقدمين 60.

وإضافة لولاية ورقلة، فقد أفرجت سوناطراك عن عروض عمل للتوظيف في ولاية وهران وتحديدا بالمنطقة الصناعية ببطيوة، بحسب إعلانات للوكالة المحلية للتشغيل بوهران اطلعت “الشروق” على عدد منها.

وتنوعت المناصب ما بين مهندسين وتقنيين في عدة تخصصات على غرار الهندسة المدنية والصيانة الصناعية ووإداريين في المحاسبة وممرضين ولحامين وتخصصات أخرى.

وبحسب وثيقة صادرة عن الوكالة الوطنية للتشغيل مؤرخة في 14 جويلية الماضي موقعة باسم المدير الفرعي لتسيير ومتابعة أجهزة التشغيل فيصل العرابي، اطلعت “الشروق” على نسخة منها، فإن سوناطراك أطلقت مسابقات توظيف في ولايات بومرداس وتبسة والأغواط وتمنراست، وهذا من أجل حاجياتها في شمال وجنوب البلاد.

وطلبت التعليمة من مسؤولي وكالات التشغيل على مستوى الولايات المعنية الشروع في عملية اختيار المترشحين وأن تكون العملية بدقة وعناية وموافاتها بمقترحات المترشحين الذين يستجيبون للمعايير المطلوبة لكل منصب حسب التخصصات المعبر عنها.

ومن الشروط الواردة في وثيقة الوكالة الوطنية للتشغيل، أن يكون المرشح لمناصب الإطارات حائزا شهادة اجتماعية (باكالوريا + 5 أو 4) في التخصص المطلوب، ويكون عمره 35 سنة على الأكثر ويكون مقيما في المنطقة أو الولاية التي يتواجد بها المنصب المطلوب.

وبالنسبة لمناصب أعوان التحكم، وجب أن يكون المترشح حائزا شهادة جامعية (باكالوريا + 3) في التخصص المطلوب، وعمره 33 سنة على الأكثر ويقيم في المنطقة أو الولاية التي يتواجد بها المنصب المطلوب.

ولفتت البرقية إلى أن المترشحين الذين يتم اختيارهم من طرف وكالات التشغيل المعنية للولايات المذكورة، سيخضعون لسلسلة من الاحتبارات (تقييم وبسيكولوجيية تقنية)، وستحدد النتائج التي ترتب على أساس الأحقية والجدارة، توظيفهم مستقبلا مع بقاء ذلك مشروطا برأي اللجنة الطبية. وكان الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار أعلن شهر جويلية الماضي أن شركته ستوظف أكثر من 5600 شخص المجمع وفروعه خلال العام الجاري في مختلف التخصصات.