سوناطراك تفرج عن نتائج مسابقة التوظيف

أعلنت شركة سوناطراك عن نتائج مسابقة الانتقاء المنظمة بولاية إليزي، في الفترة الممتدة من 27 أفريل إلى 01 ماي 2023.

وأكدت الشركة أنها قامت بالإفراج على نتائج المسابقة التي أسفرت عن اختيار 165 مرشح وفقًا لترتيب الجدارة للمرحلة النهائية بعد استكمال الملفات الإدارية والفحص الطبي.

وأشارت سوناطراك إلى أن مسابقة الاختيار المنظمة بالتنسيق مع السلطات المحلية للولاية شارك فيها 592 مترشح من بين 702 مستدعى من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل عبر المنصة الرقمية OGC أي بنسبة مشاركة قدرت بــ84 %.

أما بالنسبة للمناصب المتبقية والمقدرة بـ 34 منصب، والتي لم تحضى بمترشحين يستوفون شروط المسابقة، سيتم اسنادها إلى احتياجات خطة التوظيف القادمة الخاصة بولاية إليزي. يضيف المصدر ذاته.