سوناطراك تفرض منطقها في أسعار عقود الغاز

توصلت لاتفاقات مع أكثر من نصف شركائها

أظهر مسار المفاوضات بين الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك وشركائها الأجانب في مجال الغاز، أنها فرضت منطقها على زبائنها من خلال التوصل لاتفاقات جديدة تأخذ بعين الاعتبار واقع السوق والأسعار المرتفعة.

في هذا السياق، كشف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، توفيق حكار، أنه من أصل 11 شريكا، تم التوصل إلى مراجعة اسعار عقود الغاز مع 6 شركات، واستمرار المفاوضات مع البقية.

وأوضح توفيق حكار، الأربعاء في ندوة صحفية بمقر الشركة، أن أسعار الغاز ارتفعت بشكل غير مسبوق في السوق الدولية، ومن غير الممكن حسبه الاستمرار وفق اسعار العقود السابقة، لذلك باشرت الشركة مفاوضات مع الشركاء لجعل الأسعار تتوافق مع واقع السوق الدولية للغاز.

وكشف حكار أن المفاوضات انتهت مع شريكها الاسباني “ناتورجي” لمراجعة أسعار الغاز، وسيتم الإعلان عن ذلك في القريب من دون ان يقدم موعدا محددا.

وفي اجابته عن سؤال حول إمداد اسبانيا بكميات اضافية من الغاز، ذكر حكار أن قدرات النقل عبر خط الأنابيب “ميدغاز” الذي يربط البلدين لا تسمح بذلك، موضحا انها تقارب 11 مليار متر مكعب في السنة وهي مستغلة.

وقبل ذلك جرى التوقيع على عقد جديد لمراجعة اسعار بيع الغاز لشركة اينال الإيطالية واينديسا الاسبانية.

وتضمن الاتفاق الجديد وفق بيان لسوناطراك، تعديل أسعار بيع الغاز في السوق الايطالية الاسبانية لصالح شركة اينال الايطالية وفرعها الاسباني اينديسا، فضلا عن تزويد الشركتين بكميات اضافية من الغاز في السنة الجارية، والتفاوض على كميات اضافية في العامين المقبلين.