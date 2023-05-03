سوناطراك تكشف عن تفاصيل مسابقة الإنتقاء بإليزي

أعلنت سوناطراك، عن الانتهاء من مسابقة الإنتقاء التي نتظمتها من أجل سد احتياجاتها لـ 199 منصب عمل على مستوى المنشىآت النفطية بإليزي.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنه تم يوم 1 ماي 2023 الانتهاء من مسابقة الانتقاء التي نُظمت من أجل سد احتياجاتها لـ 199 منصب عمل في العديد من الاختصاصات على مستوى منشآتها الإنتاجية الواقعة بولاية إليزي.

مسابقة الانتقاء التي تندرج ضمن تنفيذ مخطط التوظيف لسنة 2023، جرت على مستوى مركز التكوين المهني لإن أمناس، حيث شارك فيها 592 مترشح من بين 702 مستدعى من مختلف مناطق ولاية إليزي.

وأكد البيان أن الشباب المترشحون لهذه المسابقة تم استدعاؤهم وفق آلية الوكالة الوطنية للتشغيل عبر المنصة الرقمية OGC المنصوص عليها قانونا والمعتمدة في كل عمليات الانتقاء التي تنظمها سوناطراك عبر كل ربوع الوطن.

مسابقة الانتقاء تواصلت إلى غاية استكمال كل عمليات الفحص المهني في جانبيه النظري والتطبيقي وكذا إجراء عمليات التصحيح بالتوازي على مستوى مركز الامتحان لضمان الإعلان عن نتائجها في أقرب وقت ممكن

وأشار المصدر ذاته إلى أن المسابقة أشرف عليها أساتذة المعهد الوطني الجزائري للبترول وإطارات من مختلف أنشطة سوناطراك ووقفت على معاينتها اللجنة الولائية للتشغيل التابعة لولاية إليزي بحضور إطارات سوناطراك.