سوناطراك تكشف عن جديد مسابقتها بولاية الأغواط  

كشف مجمع سوناطراك عن قبول 273 مترشح في إطار المسابقة التي نظمتها لانتقاء موظفين في مختلف الاختصاصات، التي جرت فعاليتها على مستوى جامعة الأغواط.

وقال المجمع في بيان له أن المسابقة أجريت أيام 11و12 نوفمبر 2022 والتي تواصلت إلى 14نوفمبر 2022 بالنسبة للاختصاصات العملياتية كصيانة الآلات الدوارة و الآلات المتحركة و الآليات الضخمة، تعلم سوناطراك أنه تم قبول 273 مترشح فائز و قائمة الفائزين تعلن عليها وكالة التشغيل كما هو معمول به.

وأفاد البيان أن المسابقة مست الشباب القاطنين بإقليم ولاية الأغواط تمت بعد الإستدعاءات الموجهة من وكالة التشغيل لولاية الأغواط لـ 2327 مترشح من أجل التنافس على 293 منصب عمل أعلنت عليها سوناطراك لسد احتياجاتها على مستوى منشآتها بناحية الأغواط. للعلم فقد تم تسجيل مشاركة 1929 مترشح في هذه المسابقة أي بنسبة مشاركة 83%.

وتابع البيان أن العملية أشرفت على مراقبتها لجنة ولائية ممثلة من مختلف القطاعات على رأسها مدير التشغيل لولاية الأغواط وكذا مديرة وكالة التشغيل لذات الولاية.

كما تعلم سوناطراك أن العشرين منصب عمل (20) غير المشغولة ستكون محل عرض توظيف في سنة 2023 بالتزامن مع الاحتياجات المخطط لها لعام 2023 على مستوى ولاية الأغواط.