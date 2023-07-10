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اقتصاد

سوناطراك تكشف عن رقم صادراتها خلال 5 أشهر

الشروق أونلاين
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سوناطراك تكشف عن رقم صادراتها خلال 5 أشهر

حققت شركة، سوناطراك، رقم أعمال للصادرات نهاية مايو 2023، يقدر بـ21 مليار دولار، حسب حصيلة المجمع للخمسة أشهر الأولى لسنة 2023 عرضت الاثنين.

وتم عرض هذه الحصيلة من طرف مدير تسيير الأداء بالمجمع، بوطالب محمد رشدي، بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، خلال ندوة خصصت لتقديم حصيلة المجمع لسنة 2022 والأشهر الخمسة الأولى لسنة 2023.

وبلغ حجم مبيعات المحروقات خلال نفس الفترة 68 مليون طن مكافئ نفط، بزيادة قدرها 2 بالمائة مقارنة بإنجازات الأشهر الخمسة الأولى من 2022، منها 38 مليون طن نفط مكافئ تم تصديرها، (مقابل مبيعات ب67 مليون طن مكافئ نفط منها 37 مليون طن صدرت ما بين يناير و نهاية مايو 2022).

كما ارتفع الإنتاج الأولي من المحروقات إلى 80 مليون طن مكافئ نفط نهاية مايو 2023، بزيادة قدرها 2 بالمائة مقارنة ما تحقق نهاية مايو 2022 (79 مليون طن).

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