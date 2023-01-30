سوناطراك تكشف عن معاييرها في سياسة التوظيف

جانب من مشاركة سوناطراك في صالون التشغيل

كشفت شركة سوناطراك عن معاييرها الجديدة في سياسة التوظيف، والتي أصبحت تستوجب المرور عبر وكالات التشغيل.

وجاء هذا على هامش مشاركة سوناطراك في فعاليات الطبعة الـ16 للصالون الوطني للتشغيل والتكوين المنظم تحت شعار “الرقمنة في خدمة الديناميكية الاقتصادية” على مستوى قصر الثقافة “مفدي زكريا” أيام 26 إلى 28 جانفي 2023.

وفي ردها عن انشغالات الزوار من الباحثين عن العمل، أكدت الشركة أن الطريقة التي اعتمدتها تفرض المرور إلزاميا وحصريا عبر الوكالة الوطنية للتشغيل بخصوص جميع العروض.

وأوضحت سوناطراك أن إنخراطها في آلية الوكالة الوطنية للتشغيل عبر منصتها الرقمية يفرضه القانون والتنظيمات السارية المفعول لمجال التشغيل من أجل سد احتياجات منشآتها عبر الوطن.

كما تلتزم سوناطراك من خلال هذه السياسة بضمان تحقيق الشفافية والإنصاف في كل عمليات التوظيف بالإعتماد على ما تقدمه الرقمنة لمنصة الوكالة الوطنية للتشغيل من فرص لاختيار الكفاءات والمهارات المناسبة وضمان موازنة بين الوظائف الشاغرة وطلبات العمل وتقليل وقت معالجة عروض العمل. يؤكد بيان للمجمع.