-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

سوناطراك: تكوين أول دفعة من الإطارات في مكافحة الفساد

الشروق أونلاين
  • 198
  • 0
سوناطراك: تكوين أول دفعة من الإطارات في مكافحة الفساد
ح.م

تم, هذا الخميس, تسليم شهادات تكوين مؤهل خاص بنظام إدارة مكافحة الفساد والرشوة وفقا للمعيار الدولي “إيزو 37001”, لأول دفعة من إطارات سوناطراك, حسبما افاد به بيان للمجمع.

وجرى تسليم هذه الشهادات خلال حفل نظم بوهران بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار, والمدير العام للمعهد الجزائري للتقييس جمال حالس وكذا إطارات مسيرة بمجمع سوناطراك.

ويأتي هذا التكوين “في إطار استكمال وضع اللبنات الأولى لاعتماد المعيار “إيزو 37001″ المتعلق بنظام إدارة مكافحة الفساد والرشوة الذي تبنته سوناطراك ضمن أولويات منظومتها التسييرية”, يضيف نفس المصدر.

وتشكل هذه الدفعة الأولى نواة فريق تحضير وتنفيذ مشروع نظام “إيزو 37001” لإدارة مكافحة الفساد والرشوة وأول مجموعة تحصل على هذا التكوين التأهيلي في الجزائر, حسب البيان.

وأشرف على هذا التكوين المنظم بأكاديمية سوناطراك للمناجمنت, مختصون بالمعهد الجزائري للتقييس, وذلك في إطار الاتفاقية التي تربط مجمع سوناطراك بالمعهد والذي أسندت له مهمة الإشراف على تنفيذ نظام “إيزو 37001” ضمن منظومة إدارة مجمع سوناطراك.

وسيعمل الفريق المستفيد من هذا التكوين المتخصص على إنجاح مهمة وضع وتنفيذ آليات “إيزو37001” للرقابة والتسيير الشفاف في مختلف تعاملات وأنشطة مجمع سوناطراك.

وأكد مجمع سوناطراك في بيانه حرصه على “وضع نظام فعال ومتكامل في إدارته, يضمن الامتثال لأفضل المعايير العالمية في ميدان الحوكمة والنزاهة والشفافية ضمن رؤية استراتيجية تستهدف التميز والريادة”.

مقالات ذات صلة
بالصور.. “سيال” تنشر نتائج تحليل جودة مياه الحنفية

بالصور.. “سيال” تنشر نتائج تحليل جودة مياه الحنفية

الدرك الوطني: هذه عقوبة السير بمركبة تحمل لوحة ترقيم غير مطابقة

الدرك الوطني: هذه عقوبة السير بمركبة تحمل لوحة ترقيم غير مطابقة

الفريق أول شنقريحة لقائد أفريكوم: الجزائر غيورة على استقلالها

الفريق أول شنقريحة لقائد أفريكوم: الجزائر غيورة على استقلالها

اجتماع الحكومة يدرس نتائج إحصاء الثروة الحيوانية في الجزائر

اجتماع الحكومة يدرس نتائج إحصاء الثروة الحيوانية في الجزائر

فرق الإنقاذ الجزائرية تسابق الزمن وتنتشل 26 ضحية في تركيا وسوريا

فرق الإنقاذ الجزائرية تسابق الزمن وتنتشل 26 ضحية في تركيا وسوريا

سايحي: تقليص تذبذب الأدوية إلى خمسة منتجات أساسية فقط

سايحي: تقليص تذبذب الأدوية إلى خمسة منتجات أساسية فقط

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد