سوناطراك تمدد عقد بيع الغاز مع “ČEZ” التشيكية لعام إضافي
وقّعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك اتفاقًا جديدًا مع الشركة التشيكية “ČEZ” يقضي بتمديد عقد بيع وشراء الغاز الطبيعي لفترة إضافية مدتها سنة واحدة، اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025، عبر الأنبوب الذي يربط الجزائر بإيطاليا.
وحسب بيان للمُجمع فإن هذا الاتفاق يأتي في إطار تعزيز موقع سوناطراك في السوق التشيكية واستجابتها للطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في أوروبا، لاسيما في دول أوروبا الوسطى التي تسعى لتنويع مصادرها الطاقية.
وأكدت سوناطراك أن تمديد العقد مع “ČEZ” يعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين واستمرارية الشراكة الطاقوية التي تربط الجزائر بجمهورية التشيك، مشيرة إلى أن هذا التعاون يعزز الحضور الجزائري في السوق الأوروبية ويؤكد التزام الشركة بتأمين احتياجات شركائها من الطاقة.
ويمثل هذا الاتفاق خطوة إضافية في مسار توسيع التعاون الاقتصادي بين الجزائر وجمهورية التشيك، بما يدعم مكانة الجزائر كفاعل رئيسي في تأمين إمدادات الغاز للأسواق الأوروبية.
وتُعد ČEZ Group أكبر شركة طاقة في جمهورية التشيك وإحدى أبرز المجموعات العاملة في قطاع الطاقة بأوروبا الوسطى، تأسست عام 1992 ويقع مقرها في براغ. تمتلك الدولة التشيكية نحو 70% من أسهمها عبر وزارة المالية، ويقودها الرئيس التنفيذي دانيال بينيش.
وتنشط المجموعة في توليد وتوزيع وبيع الكهرباء والحرارة، وتجارة الغاز الطبيعي، إضافة إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة ومشاريع التخزين وتحديث شبكات الطاقة، مع أصول في دول منها ألمانيا وبولندا ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا وتركيا.
وتُعتبر المحطات النووية تيميلين ودكوڤاني من أبرز أصولها الاستراتيجية، إذ تلعب الشركة دورًا محوريًا في مشاريع التوسعة النووية والتحول نحو طاقة منخفضة الانبعاثات ضمن استراتيجيتها لعام 2030. كما توظف أكثر من 28 ألف شخص، وتعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق الحياد الكربوني والتوازن الطاقوي في أوروبا.