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الجزائر

سوناطراك تموّل مشروعا طبيا في ورقلة

الشروق أونلاين
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سوناطراك تموّل مشروعا طبيا في ورقلة
ح.م
جانب من مراسم التوقيع

سيتكفّل مجمع سوناطراك بتمويل مشروع لتجهيز مصلحة طبية في ولاية ورقلة، بموجب اتفاقية مع وزارة الصحة تمّ توقيعها هذا الخميس.

حيث أشرف وزيرا الصحة والطاقة والمناجم مع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي على “توقيع اتفاقية شراكة مواطنة للاستثمار بين المجمع ووزارة الصحة”.

وحسب بيان للوزارة، فقد وقع الاتفاقية كل من الأمين العام لمجمع سوناطراك عبد القادر زروقي، والمدير العام للمصالح الصحية وإصلاح المستشفيات البروفيسور إلياس رحال.

“وتتعلق الاتفاقية بتمويل مشروع تجهيز مصلحة الحروق للمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف بولاية ورقلة، بالمعدات الطبية و التجهيزات الخاصة بالحروق”، يقول المصدر.

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