سوناطراك: تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس العلمي والتقني

أشرف رشيد حشيشي، الرئيس المدير العام لسوناطراك، الثلاثاء، على تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس العلمي والتقني لسوناطراك.

ويعتبر المجلس العلمي والتقني هيئة استشارية دورها ضمان انسجام السياسة العلمية لسوناطراك وكذا تقديم الآراء والتوصيات حول مجمل الجوانب المتعلقة بمجال البحث والتطوير بالشركة.

ويكلف المجلس العلمي والتقني لسوناطراك، على وجه الخصوص، بالمصادقة على الاستراتيجية العلمية وعلى حزمة المشاريع ذات الطابع العلمي والتكنولوجي للمديرية المركزية للبحث والتطوير لسوناطراك، إلى جانب متابعة وتقييم أدائها.

كما يعمل على ترقية توحيد الإمكانيات المتاحة في مجال البحث التطبيقي بين مختلف هياكل سوناطراك.

ويتكون المكتب الجديد للمجلس العلمي والتقني لسوناطراك، الذي تم تنصيبه لمدة 3 سنوات، من 20 عضوا دائما، من بينهم معيوف بلقاسم، نائب الرئيس المكلف بنشاط التسويق، بصفته ممثلا للرئيس المدير العام ومصطفى محمد بن عمارة، المدير المركزي للبحث والتطوير.

بالإضافة إلى الأعضاء الدائمين التابعين لهياكل سوناطراك والجامعات ومراكز البحث، يضم هذا المكتب أيضا 10 أعضاء مستخلفين.

كما يضم هذا المجلس عضوين شرفيين، ويتعلق الأمر بكل من البروفيسور جبار الطيب، الأستاذ الفخري بجامعة أوكلاهوما في هندسة المكامن والرئيس المدير العام لشركة أوب تاك إلى جانب البروفيسور نور الدين مليكشي، عميد كلية كنيدي – جامعة ديلاوير (الولايات المتحدة الأمريكية) والمهندس الباحث بوكالة ناسا.