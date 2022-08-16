سوناطراك: تنصيب لجنة تحقيق وتقصي في حادث سكيكدة

أعلن مجمع سوناطراك، الثلاثاء، عن تم تنصيب لجنة تحقيق وتقصي، باشرت مهامها صبيحة اليوم، لتحديد أسباب الحادث الذي تسبب في وفاة عامل متعاقد مع إحدى شركات المناولة متأثرا بجروحه.

وجاء ذلك في بيان للمجمع “تبعا للحادث الذي وقع زوال يوم 15 أوت 2022 على مستوى محطة الشحن التابعة لمركب تكرير البترول بالمنطقة الصناعية لسكيكدة، تعلم سوناطراك أنه تم تنصيب لجنة تحقيق وتقصي، و التي باشرت مهامها صبيحة اليوم، لتحديد أسباب الحادث الذي تسبب في وفاة عامل متعاقد مع إحدى شركات المناولة متأثرا بجروحه، وهذا طبقا للإجراءات التنظيمية الداخلية المعمول بها”.

وفيما يخص الحالة الصحية للجريحين الآخرين –يضيف البيان- فقد تم تسجيل خروج أحدهما وهو بين أهله سالما معافا، في حين خضع الثاني الذي أصيب بكسر على مستوى الرجل لعملية جراحية ناجحة حيث لا يزال تحت رعاية الطاقم الطبي للمستشفى الجامعي لعنابة وحالته الصحية في تحسن مستمر.

كما تعتبر سوناطراك عن امتنانها الكبير لحجم المواساة الذي أبداه المواطنون على الصفحة الرسمية للمجمع وتؤكد أن الحادث تم التحكم فيه بسرعة بفضل كفاءة ومهنية أعوان وحدات تدخل الأمن الصناعي للمنطقة الصناعية لسكيكدة.