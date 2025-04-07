سوناطراك تنظم أول ندوة وطنية مخصصة لصيانة الآلات الميكانيكية الدوارة

تنظم شركة سوناطراك، يومي 7 و8 أفريل الجاري بولاية وهران، أول ندوة وطنية مخصصة لصيانة الآلات الميكانيكية الدوارة، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز كفاءة وموثوقية المعدات الصناعية ومواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال الحيوي.

ووفقا لما أفادت به سوناطراك، يُعدّ هذا اللقاء الوطني محطة هامة في مسار تطوير صيانة الآلات الميكانيكية الدوارة في الجزائر، حيث يجمع خبراء محليين من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى ممثلي الشركات الناشئة، وخبراء دوليين، إلى جانب ممثلين عن مختلف فروع شركة سوناطراك.

وتهدف هذه الندوة إلى تحسين الأداء التشغيلي من خلال اعتماد أفضل الممارسات الصيانة الوقائية والتصحيحية، لإطالة عمر المعدات الصناعية وتحسين أدائها. كما يشكل اللقاء، فرصة لتبادل الخبرات حول أحدث التطورات التكنولوجية، والحلول الرقمية المبتكرة، مثل الصيانة التنبئية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات المعتمدة عالميًا.

وسيتم خلال هذه الندوة مناقشة جملة من المحاور منها “الصيانة التنبئية واستراتيجيات إدارة سلامة الأصول”، و”الصناعة 4.0 والنظم الذكية”، و”تشخيص وتحسين أداء الآلات”، و”تقنيات تحويل الوقود من الغاز إلى الهيدروجين”، حسب ذات المصدر.