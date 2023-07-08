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اقتصاد

سوناطراك: تنظيم مسابقتي توظيف في تميمون وأدرار لشغل 474 منصبا  

الشروق أونلاين
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سوناطراك: تنظيم مسابقتي توظيف في تميمون وأدرار لشغل 474 منصبا  

نظمت سوناطراك، مسابقتين بولايتي تيميمون وأدرار من أجل انتقاء 474 منصب عمل وهذا في العديد من الاختصاصات لسد احتياجاتهاعلى مستوى منشآتها الواقعة بالولايتين.

وأفاد بيان لمجمع سوناطراك، السبت،أن هاتين المسابقتين تندرجان ضمن تنفيذ مخطط التوظيف لسنة 2023 الذي يستجيب لاحتياجات المؤسسة.

وتابع البيان أنه سيتنافس في ولاية تيميمون 1242 مرشحا على 366 منصب عمل المطلوب شغلها على مستوى الولاية وستجري اختبارات المسابقة بمركز التكوين المهني والتمهين رقم 02 لتيميمون.

أما بولاية أدرار فسيتنافس 455 مرشحا على 108 منصب عمل حيث ستجري الاختبارات بمركز التكوين المهني والتمهين المجاهد المرحوم بخدا عبد الله ببلدية أولاد أحمد تيمي بأدرار.

وأكد مجمع سوناطراك أن المترشحين تم استدعاؤهم وفق آلية الوكالة الوطنية للتشغيل المعتمدة في كل عمليات الانتقاء التي تنظمها سوناطراك بهدف ضمان الشفافية والنزاهة لكل مساراتها.

وستتواصل مسابقتي الانتقاء من 07 إلى 13 جويلية 2023 لاجتياز اختبارات الفحص المهني في جانبيه النظري والتطبيقي.

وأشار البيان إلى أن سوناطراك تسعى إلى توفير كل الظروف اللازمة لإنجاح مسابقاتها وتعمل على توسيع شركائها في عمليات الانتقاء من خلال اللجان الولائية التي تقف وتسهر على تحقيق كل الظروف من أجل إعطاء الفرصة لكل الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط لاجتياز هاته المسابقات بكل شفافية.

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