سوناطراك تهيمن في اسبانيا قبيل وقف إمدادات الغاز عبر المغرب

وثيقة رسمية تظهر أنها "اللاعب الأساسي والوحيد"

هكذا سيتم ضمان حاجيات اسبانيا والبرتغال عبر “ميدغاز”

أظهرت بيانات رسمية إسبانية، الاثنين، أن سوناطراك عززت صادراتها من الغاز إلى هذا البلد الأوروبي شهر جويلية الماضي، بضمان أكثر من 56 بالمائة من حاجياته، وهذا قبيل أشهر قليلة من انتهاء عقد الإمدادات من خلال الأنبوب المار عبر الأراضي المغربية.

في هذا السياق، ورد في وثيقة لهيئة تسيير ومراقبة مخزونات الطاقة الاسبانية “CORES”، اطلعت عليها “الشروق”، تتعلق بواردات البلاد من الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال لشهر جويلية الماضي، أن سوناطراك قد ضخت المزيد من الغاز في السوق الاسباني، تزامنا وبداية تعافي الاقتصاد من تبعات الإغلاق وانتشار جائحة كورونا.

وتشير الوثيقة ذاتها، إلى أن سوناطراك غطت ما نسبته 56.1 بالمائة من حاجات اسبانيا من الغاز لوحدها شهر جويلية 2021، بكميات بلغت 16.191 جيغاواط/ ساعة، علما أن حصة من السوق الاسبانية خلال شهري ماي وجوان كانت على التوالي 49 و48 بالمائة، 57 بالمائة من الكميات دخلت اسبانيا عبر الأنابيب والبقية عبر البواخر في شكل غاز طبيعي مسال “جي.أن.أل”.

واللافت أيضا أن سوناطراك توسع شهرا بعد شهر الفارق عن منافسيها في سوق الغاز الاسبانية، حيث تراجعت واردات إسبانيا من منطقة الشرق الأوسط بواقع 78 بالمائة، وتناقصت أيضا من منطقة أمريكا الوسطى والجنوبية بـ 61.3 بالمائة، وأمريكا الشمالية بناقص 44.5 بالمائة، وأوروبا وأوراسيا بـ (-28 بالمائة).

ومثلت كميات الغاز الطبيعي الجزائري نحو 13.505 جيغاواوط/ ساعة، من أصل 16.191 هي صادرات الجزائر لإسبانيا في جويلية الماضي، بينما تم تصدير 2.687 جيغاواط/ ساعة كغاز طبيعي مسال “.جي.أن.أل”.

وكما هو معلوم، فإن إسبانيا تعاقدت مع الجزائر عام 2018 عند تجديد العقود بكميات سنوية من الغاز تقدر بـ9 مليارات متر مكعب لمدة 10 سنوات.

في هذا الشأن، أوضحت مصادر بقطاع الطاقة لـ”الشروق” أنه بعد رفع طاقة ميدغاز إلى 10.5 مليار متر مكعب، التي ستكون عملية خلال نوفمبر المقبل، سيخصص الجزء الأكبر منها لإسبانيا وكميات أقل للبرتغال، علما أن البرتغال جددت العقود بكميات تصل 3 مليارات متر مكعب سنويا في 2019.

ويشرح مصدر “الشروق” أن ما تبقى من كميات سواء لإسبانيا أو البرتغال، سيتم إمدادها عبر البواخر في شكل غاز طبيعي مسال، وهو ما ورد على لسان وزير الطاقة محمد عرقاب قبل أيام، حين أكد على قدرات الجزائر فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال.