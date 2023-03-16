سوناطراك: توسعة الميناء البترولي الجديد بسكيكدة بلغت 90 بالمائة

وقف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، على أشغال توسعة الميناء البترولي الجديدة ومشاريع أخرى خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى المنطقة الصناعية لسكيكدة.

وأفاد بيان لمجمع سوناطراك أن الرئيس المدير العام استهل زيارته بالاستماع إلى عرض تقني بموقع مشروع توسعة الميناء البترولي الجديد الذي بلغت نسبة الإنجاز به 90٪؜ وهو من المشاريع الاستراتيجية التي تعول عليها سوناطراك من أجل رفع صادرتها من المحروقات إلى الخارج.

وأوضح البيان أن المشروع له أبعاد اقتصادية مهمة للجزائر، إذ سيسمح برفع قدرات الشحن والتفريغ للمحروقات وكذا تدعيم قدرات تسويق الغاز الطبيعي المسال نحو الخارج.

وأشار إلى أن حركة السفن الكبيرة الحجم المخصصة للتصدير ستعرف بدورها انتعاشا كبيرا بالنظر لقدرات الشحن التي سيوفرها الميناء الجديد لسفن نقل الغاز بقدرة 220.000 متر مكعب وناقلات النفط التي تتراوح سعتها من 50.000 إلى 250.000 طن.

كما توجه الرئيس المدير العام والوفد المرافق له إلى مركب تكرير النفط لسكيكدة “RA1K”، حيث تفقد منطقة معالجة النفايات النفطية و استمع إلى شروحات حول الكيفيات التطبيقية لمعالجة هذه النفايات.

الفرصة قادته أيضا لمعاينة خزانات مادة الفيول بمركب تكرير النفط لسكيكدة “RA1K” التي خضعت إلى عمليات إعادة التهيئة من أجل مواءمتها لشروط قواعد السلامة.

كما كانت الزيارة فرصة للرئيس المدير العام للوقوف على مشروع ألكيل بنزين الخطي “LAB “، أين قدم الفريق المكلف بإنجاز هذا المشروع شروحات حول نسبة تقدم المشروع في مرحلته المتعلقة بانتقاء شركة الإنجاز.

ونوه الرئيس المدير العام بأهمية هذا المشروع الذي يأتي ضمن مخطط تطوير نشاط البتروكيماويات بسوناطراك، وبهذا الخصوص أسدى السيد توفيق حكار توجيهات من أجل احترام الآجال المسطرة لإنجاز هذا المشروع وفقا للمعايير والمواصفات الدولية المعترف بها.

ويعتبر مشروع توسعة الميناء البترولي الجديد من المشاريع المحورية التي ستلعب دورا إيجابيا في تطوير الملامح الاقتصادية لسوناطراك على المستوى الدولي، باعتبار ميناء سكيكدة البوابة الشرقية لتصدير المحروقات.