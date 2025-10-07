سوناطراك توسّع شراكاتها العالمية في الطاقة والهيدروجين

أجرى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي كبريات الشركات العالمية، على هامش معرض ومؤتمر شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين بوهران، بهدف تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات في مجالات الطاقة والهيدروجين.

واستهل حشيشي لقاءاته باجتماع مع الرئيس التنفيذي لشركة سيبسا الإسبانية، مارتين فيتسيلار، بحضور إطارات سامية من المؤسستين، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي وتطوير الشراكات القائمة بين الجانبين في مختلف مجالات الصناعة الطاقوية.

وتُعد شركة Cepsa الإسبانية إحدى كبرى شركات الطاقة متعددة الجنسيات، وتنشط في مجالات النفط والغاز في عدد من الدول الأوروبية والعربية والأمريكية، من بينها الجزائر والمغرب وكولومبيا والبرازيل. تأسست عام 1929، وتملك اليوم ثلاث مصافٍ بطاقة تكرير تبلغ نحو 21 مليون طن سنويًا، مع إنتاج يومي يقدر بـ260 ألف برميل.

وشهدت الشركة توسعًا كبيرًا منذ خمسينيات القرن الماضي في مجالات الزيوت والبتروكيماويات، واستحوذت شركة أبوظبي الدولية للاستثمارات البترولية (IPIC) على ملكيتها بالكامل عام 2011. كما تُعرف Cepsa بشراكاتها الرياضية، أبرزها رعايتها للمنتخب الإسباني لكرة القدم وفريق Toro Rosso في سباقات الفورمولا 1.

كما التقى بوفد من شركة هاليبرتون متعددة الجنسيات، برئاسة نائب الرئيس التنفيذي رامي ياسين، لمناقشة آخر مستجدات العلاقات الثنائية وإمكانيات توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة، خصوصاً الحلول التكنولوجية المبتكرة لتقليص البصمة الكربونية لأنشطة سوناطراك، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة الطاقة.

كما تُعد هاليبرتون لخدمات الطاقة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في خدمات النفط والغاز، وتعمل في أكثر من 120 دولة عبر قسمين رئيسيين مقرهما في هيوستن بالولايات المتحدة ودبي في الإمارات. تقدم الشركة من خلال مجموعة خدمات الطاقة حلولًا تقنية متقدمة في مجالات الاستكشاف والإنتاج، كما تمتلك ذراعًا هندسية وإنشائية ضخمة متمثلة في شركة KBR التي تُنفذ مشروعات كبرى تشمل مصافي البترول وحقول النفط وخطوط الأنابيب والصناعات الكيماوية.

وفي إطار توسيع مجالات التعاون التقني، اجتمع حشيشي مع شريف درّاجي، المدير المكلف بالتطوير والتسويق لدى شركة نيفادا نانو المتخصصة في تقنيات الكشف عن الغازات الدفيئة وأنظمة المراقبة المستمرة للانبعاثات، حيث تم بحث فرص الشراكة في مجالي السلامة والمناخ.

وتُعتبر شركة NevadaNano من الشركات الرائدة عالميًا في تطوير حلول ESG وأنظمة استشعار الغازات المتعددة القائمة على إنترنت الأشياء، وتعمل مع كبرى الشركات للمساعدة في تقليل الانبعاثات والغازات المسببة للاحتباس الحراري.

واختتم الرئيس المدير العام لسوناطراك سلسلة لقاءاته باجتماع مع نائب الرئيس المكلف بالبنية التحتية والتكنولوجيا بشركة في أن جي الألمانية، جرى خلاله التطرق إلى تطوير الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر، بما يخدم أهداف الطرفين في دعم الانتقال الطاقوي المستدام.

وتُعد شركة VNG، التي يقع مقرها في لايبزيغ الألمانية، إحدى أبرز مجموعات الطاقة العاملة في قطاع الغاز والبنية التحتية بأوروبا، حيث تضم نحو 20 شركة فرعية وتوظف حوالي 1500 موظف. تغطي أنشطة الشركة معظم سلسلة قيمة الغاز عبر أربعة مجالات رئيسية هي: التجارة والمبيعات، النقل، التخزين، والغاز الحيوي. وتركّز VNG على المساهمة في بناء نظام طاقة مستدام وآمن ومحايد مناخيًا، مستفيدة من خبرتها الطويلة في مجال الغاز الطبيعي وتوجهها نحو الابتكار في الغازات الخضراء والبنى التحتية الرقمية. وتسعى الشركة إلى دعم التحول الطاقوي من خلال حلول تقلل انبعاثات الكربون، وتطوّر تقنيات تخزين ونقل الطاقات المتجددة، مع تعزيز استخدام الغاز الحيوي والهيدروجين النظيف لضمان إمدادات طاقة مستقرة ومسؤولة نحو المستقبل.

وتجسد هذه اللقاءات حرص سوناطراك على ترسيخ مكانتها كشريك موثوق على الساحة الدولية، ومواصلة جهودها في بناء شراكات استراتيجية تدعم التحول الطاقوي، وتعزز الابتكار والتكنولوجيا المستدامة في قطاع الطاقة.