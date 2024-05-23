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اقتصاد

سوناطراك توقع اتفاقية مبدئية مع الشركة “إكسون موبيل” الأمريكية

الشروق أونلاين
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سوناطراك توقع اتفاقية مبدئية مع الشركة “إكسون موبيل” الأمريكية
جانب من اللقاء

وقع مجمع سوناطراك، الخميس، اتفاقية مبدئية مع الشركة الأمريكية للنفط والغاز إكسون موبيل بغرض تطوير التعاون بين الطرفين على امتداد سلسلة القيم في الجزائر في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات.

وستسمح هذه الاتفاقية للشركاء بـ “دراسة الفرص المتاحة بهدف تطوير الموارد من المحروقات في كل من حوض اهنات حوض قورارة مع التركيز على التميز العملياتي والابتكار التكنولوجي واحترام البيئة و أفضل الممارسات في مجال الاستدامة”.

وتم التوقيع على الاتفاقية من طرف نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك المكلف بتطوير الأعمال والتسويق، أونوغي فرحات، ونائب الرئيس المكلف بالاستكشاف والفرص الجديدة لاكسون موبيل، جون ارديل.

وجرت مراسيم التوقيع بمقر المديرية العامة للمجمع، تحت إشراف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي, بحضور الإطارات المسيرة للمجمع و ممثلين عن الشركة الأمريكية اكسون موبيل.

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