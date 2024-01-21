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اقتصاد

سوناطراك توقع اتفاقية مع الشركة الموريتانية للبترول

الشروق أونلاين
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سوناطراك توقع اتفاقية مع الشركة الموريتانية للبترول
سوناطراك
توقيع اتفاقية بين المعهد الجزائري للبترول التابع لسوناطراك والشركة الموريتانية للمحروقات يوم 18 جانفي 2024 في نواكشوط.

وقع المعهد الجزائري للبترول التابع لسوناطراك والشركة الموريتانية للمحروقات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، اتفاقية إطار في مجالات التكوين وتطوير المهارات والخبرات، حسب ما أفادت به اليوم سوناطراك.

حسب البيان “وتأتي هذه الاتفاقية السالفة الذكر تتويجا للمباحثات المعمقة التي تم إجراؤها بين المعهد الجزائري للبترول لسوناطراك والشركة الموريتانية للمحروقات والتي تهدف لإقامة شراكة في مجال التكوين، وهذا عملا بمذكرة التفاهم المبرمة بين سوناطراك والشركة الموريتانية للمحروقات، بتاريخ 7 جوان 2022″.

سوناطراك وضحت أنه “تم تحديد العديد من مجالات الشراكة ذات الصلة بتطوير المعارف التقنية والمهنية لفائدة مهندسي وعمال الشركة الموريتانية للمحروقات على أن يتم الشروع في دورات التدريب خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.”

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