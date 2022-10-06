سوناطراك توقع عقداً مع “ناتورجي” الاسبانية لمراجعة أسعار عقود توريد الغاز  

وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، الخميس، مع مجمع الطاقة الإسباني ناتورجي، اتفاقية تتعلق بعقود بيع وشراء الغاز الطبيعي التي تربط الشركتين عبر خط أنبوب الغاز ميدغاز.

وأفاد بيان للشركة “اتفقت سوناطراك وشريكتها ناتورجي على مراجعة أسعار عقود توريد الغاز الطويلة المدى الحالية وهذا في ضل تطورات السوق الراهنة، ضمانا لتوازن العقود المعمول بها على أساس الربح المتبادل”.

إلى ذلك، فان توقيع الاتفاقية يعزز الشراكة البعيدة الأمد التي تربط سوناطراك والمجمع الإسباني ناتورجي ويهدف أيضا إلى تعزيز مكانتهما في السوق الإسبانية.

بالمقابل اتفقت الشركتان على مواصلة المناقشات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ومن خلال العقود التي تربطها بـناتورجي، صدرت سوناطراك على مدى العقد الماضي أكثر من 83 مليار متر مكعب من الغاز لزبونها في السوق الإسبانية، مما ساهم في تعزيز دور الجزائر كمورد موثوق فيه بالسوق الأوروبية للغاز.