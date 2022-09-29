سوناطراك توقع عقدين جديدين لتطوير انتاج الغاز والبترول

وقّع مجمع سوناطراك الخميس، على عقدين جديدين لتطوير انتاج الغاز والبترول بكل من تينرهرت وحاسي مسعود.

ويتعلق العقد الأول الذي أسنده المجمع النفطي للمجموعة المكونة من بتروفاك والشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء التابعة لسوناطراك- إنجاز بصيغة هندسة وإمداد وبناء لوحدات الفصل وإزالة الكربون في “ألرار” (ولاية إليزي) وهذا في إطار تطوير حقول الغاز تينرهرت-ألرار.

ووقّع العقد كل من المدير المركزي لهندسة وتسيير المشاريع لدى سوناطراك، أوجهان فراج، ومدير بتروفاك للجزائر، مانيش بهوجواني، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء، عبد الغاني بن جبة.

ويتمثل هذا العقد، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية ما يعادل 42.7 مليار دج وبمدة انجاز تقدر بـ 36 شهرًا، في تطوير حقول الغاز الموجودة في منطقة “تينرهرت” الجنوبية حيث سيسمح بمساهمة إنتاجية تبلغ 10 ملايين متر مكعب يوميًا من الغاز بالاعتماد على مصنع “ألرار” للحفاظ على إنتاجه عند 25 مليون متر مكعب يوميًا.

وبموجب العقد الثاني أوكلت سوناطراك إلى فرعها الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية (صاربي) إنجاز، بصيغة هندسة وإمداد وبناء، مشروع محطة ضخ متعددة الأطوار في منطقة “غرد شقة” بحاسي مسعود وكذلك خطًا لتحويل الإنتاج.

ووقّع على العقد كل من المدير المركزي لهندسة وتسيير المشاريع لدى سوناطراك أوجهان فراج، والرئيس المدير العام لشركة “صاربي” طارق نويزي.

وسيدعم المشروع إنتاج الحقول في منطقة “غرد شقة” (RDC, WRDC, NHBHJ et RDOM)، بطاقة إنتاجية من النفط الخام تبلغ حوالي 20000 برميل يوميًا وحجم الغاز المصاحب بحوالي 800000 متر مكعب يوميًا. ويقدر المبلغ الإجمالي لهذا العقد

بأكثر من 28 مليار دينار جزائري لمدة 28 شهرًا.