سوناطراك توقع على بروتوكول اتفاق مع الشركة السويدية “تيثيس أويل إيه بي”

وقعت شركة سوناطراك على بروتوكول اتفاق مع الشركة السويدية "تيثيس أويل إيه بي"، بالجزائر، يوم الثلاثاء 16 أفريل 2024.

أعلنت شركة سوناطراك عن التوقيع، اليوم الثلاثاء 16 أفريل، على بروتوكول اتفاق مع الشركة السويدية “تيثيس أويل إيه بي”، للتعبير عن إرادة الطرفين في تجسيد شراكة في مجال استكشاف وتطوير واستغلال المحروقات في مناطق “الحجيرة ll” و”الهياد ll”.

ويهدف بروتوكول الاتفاق هذا إلى تحديد إطار التعاون بين الأطراف تمهيدا لإبرام عقود للمحروقات في المناطق المحددة ذات الاهتمام، وذلك بموجب القانون رقم 19-13 الذي ينظم نشاطات المحروقات، حسب ما أفادت به سوناطراك.

وجرت مراسم التوقيع بمقر المديرية العامة للشركة بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي والرئيس المدير العام لشركة “تيثيس أويل إيه بي”، ماغنوس نوردين، إلى جانب رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط”، مراد بلجهام.