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اقتصاد

سوناطراك توقع على عقد متخصص مع هانيويل الأمريكية

الشروق أونلاين
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سوناطراك توقع على عقد متخصص مع هانيويل الأمريكية
ح.م
جانب من التوقيع على الاتفاقية

وقع كل من مجمع سوناطراك وهانيويل الأمريكي على عقد تكوين متخصص يستهدف الكوادر التقنية العاملة في أنظمة التحكم.

وحسب بيان للمجمع فإن عقد التكوين يستهدف الكوادر التقنية العاملة في أنظمة التحكم والتي ستنظم على مستوى المدارس الأربعة التابعة للمعهد الجزائري للبترول.

كما سيسمح هذا العقد للمعهد الجزائري للبترول بأن يصبح مركزا افريقيا للتكوين وتسليم شهادات الاعتماد حسب معايير هانيويل.

وجاء التوقيع على العقد خلال إشراف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، الأربعاء، على افتتاح أشغال ورشة عمل سوناطراك-هانيويل.

أشغال هذه الورشة التي جرت فعاليتها بالمعهد الجزائري للبترول ببومرداس، تضمنت عدة محاور تتعلق بمجالات التحكم في التكنولوجيات الرقمية وكذا تطبيق التكنولوجيات الحديثة الهادفة إلى تحسين الأداء العملياتي للمنشآت النفطية.

وأوضح البيان أن الورشة التي عرفت مشاركة عدد هام من التقنيين والمهندسين العاملين على مستوى أنظمة التحكم، تندرج ضمن استراتيجية الشراكة التي تربط سوناطراك وشركة هانيويل وتهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التحكم في التكنولوجيات الحديثة لهانيويل في أنظمة التحكم والمراقبة للمنشآت الإنتاجية لسوناطراك.

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