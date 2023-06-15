-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

سوناطراك توقع على عقد محروقات جديد

الشروق أونلاين
  • 768
  • 0
سوناطراك توقع على عقد محروقات جديد
ح.م
جانب من التوقيع

وقعت شركة سوناطراك، الخميس، رفقة شريكيها بيرتامينا وريبسول على عقد محروقات برقعة منزل لجمات وأولاد نصير.

وحسب ما أفاد به بيان للشركة فقد تم توقيع هذا العقد، من صنف تقاسم الإنتاج، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركات الثلاث، في 28 سبتمبر 2022.

وتعد حاليا الشركة الإندونيسية بيرتامينا والشركة الإسبانية ريبسول، شريكين لسوناطراك في العقد الخاص برقعة منزل لجمات وأولاد نصير (كتلتي 405 و215).

وفي إطار هذا العقد، تستغل هذه الشراكة حقول منزل لجمات MLN والحقول التابعة (09 حقول) وحقل أورهود الموحد وكذا حقل المرق الموحد.

ويتضمن برنامج الأشغال بشكل خاص ما يلي:

• إنجاز وحدة استخراج غاز البترول المسال.
• أشغال حفر إثني عشر (12) بئر نفط وبئر واحدة (1) لحقن المياه.
• ربط الآبار التطويرية الجديدة وصيانة المنشآت الحالية.
• أشغال زلزالية ثلاثية الأبعاد.
• مشروع الحقن التبادلي للماء والغاز WAG
• مشروع مخصص للرقمنة
• دراسة مخبرية تتعلق بالاستخراج المعزز للنفط EOR
• مشروع توليد الطاقة الشمسية.

ويقدر المبلغ الإجمالي للاستثمار المبرمج لتنفيذ هذا المخطط التطويري بنحو 800 مليون دولار أمريكي، وسوف يسمح باسترجاع ما يقرب من 150 مليون برميل مكافئ نفط. حس بالمصدر ذاته.

كما يعبر توقيع هذا العقد على رغبة الأطراف في مواصلة شراكتهم على الرقعة التعاقدية لمنزل لجمات وتعزيز تعاونهم في مجال استكشاف المحروقات وإنتاجها.

مقالات ذات صلة
سوناطراك: الجمعية العامة تعرض الحصيلة السنوية وتصادق عليها

سوناطراك: الجمعية العامة تعرض الحصيلة السنوية وتصادق عليها

تطويق مضاربي الموز وإجراءات استباقية لتوفير الأدوات المدرسية

تطويق مضاربي الموز وإجراءات استباقية لتوفير الأدوات المدرسية

سوناطراك تعلن انضمامها إلى مركز عالمي للغاز

سوناطراك تعلن انضمامها إلى مركز عالمي للغاز

مسؤول بوزارة الطاقة: للجزائر أجندتها الخاصة في مجال تطوير الهيدروجين

مسؤول بوزارة الطاقة: للجزائر أجندتها الخاصة في مجال تطوير الهيدروجين

مربع كبار القارة… هذه هي الدول الـ4 الأقوى اقتصاديا في إفريقيا

مربع كبار القارة… هذه هي الدول الـ4 الأقوى اقتصاديا في إفريقيا

منصة رقمية لبيع السكنات على الانترنت

منصة رقمية لبيع السكنات على الانترنت

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد