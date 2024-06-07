سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع “سينوبك” الصينية

قامت سوناطراك، الجمعة، بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية سينوبك بمقر هذه الأخيرة، وذلك بحضور رشيد حشيشي، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك وما يونغشنغ، الرئيس المدير العام لسينوبك.

وحسب بيان للمجمع، تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز العلاقات القائمة بين الشركتين، وإلى توسيع التعاون من خلال البحث عن فرص شراكة جديدة عبر مجمل سلسلة القيمة للمحروقات، لا سيما في مجالات الاستكشاف وتطوير المكامن المعقدة، والطاقات المتجددة، والبتروكيمياء، والهندسة النفطية، وتطوير المهارات.

يأتي هذا التوقيع في إطار زيارة العمل التي يؤديها رشيد حشيشي إلى جمهورية الصين الشعبية، رفقة وفد مكون من عدد من الإطارات المسيرة لـسوناطراك.

ويجدر التذكير بأن شركة سينوبك متواجدة في الجزائر منذ سنة 2002، وتستغل مع سوناطراك مكمن زارزايتين، في إطار عقد للمحروقات موقّع في ماي 2022، طبقا للقانون رقم 19-13 الذي ينظم نشاطات المحروقات.