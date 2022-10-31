سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع هذه الهيئة العربية

أعلنت سوناطراك، الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

وأفاد بيان للشركة “مذكرة التفاهم تم توقيعها من طرف السيد توفيق حكار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك والسيد محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي”.

وتغطي مذكرة التفاهم الموقعة مجالات تعاون عديدة منها دراسة فرص الاستثمار المشترك في قطاعي الزراعة والإنتاج النباتي والحيواني بالجزائر، تبادل الخبرات والتجارب الرائدة، وكذا إنشاء مشاريع متكاملة من المنبع إلى المصب في المجال الزراعي.

وسيكلف فرع سوناطراك “شركة الأنشطة الزراعية والغذائية (3A)” بتنفيذ هذا الاتفاق.

للتذكير، الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي منظمة مالية عربية مستقلة تساهم في رأس مال 53 شركة زراعية كبيرة في 12 دولة عربية، كما تدعم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي خطط التنمية الزراعية المستدامة في الدول العربية بهدف تقليل الفجوة الغذائية.