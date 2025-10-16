سوناطراك توقع مذكرة لاستكشاف وإنتاج المحروقات في موزمبيق

قامت سوناطراك والشركة الموزمبيقية “إمبريسا ناسيونال دي هيدروكاربونيتوس (إي.أن.أش)”، اليوم الخميس، 16 أكتوبر، بالتوقيع على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النفط والغاز بالموزمبيق.

وقد تم توقيع المذكرة بمقر وزارة المعادن والطاقة في موزمبيق، من طرف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، ولودوفينا برناردو، رئيسة مجلس إدارة شركة إي.أن.أش.

ووفقا لما أفادت به سوناطراك، فتحدد مذكرة التفاهم هذه مجالات الاهتمام المشترك وتُعْنى على وجه الخصوص بالتعاون في إطار مشاريع استكشاف وإنتاج المحروقات في موزمبيق والتي تمتدُّ إلى نشاطات النقل والمصب، إلى جانب تقديم الخدمات على مجمل سلسلة قيم المحروقات.

كما تنص المذكرة أيضا على دراسة إمكانية ربط شبكة توزيع الغاز الطبيعي بالاستهلاك المنزلي. وتهدف أيضا إلى تعزيز القدرات التقنية للمستخدمين التابعين للشركة الموزمبيقية إي.أن.أش، عبر تقاسم المعارف في مجالات الجيولوجيا، والهندسة والنشاطات البترولية، وذلك من خلال دورات تكوينية تقدمها سوناطراك.