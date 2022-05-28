سوناطراك توقّع عقدا مع سينوباك الصينية بقيمة 490 مليون دولار

وقّعت سوناطراك يوم السبت عقدا مع شريكها الصيني سينوباك لمقاسمة الإنتاج في الرقعة التعاقدية “زارزايتين” بحوض إليزي.

وحسب بيان للمجمّع، يتضمّن العقد “تعهّد سوناطراك وسينوباك بتنفيذ برنامج التطوير والاستغلال على النحو المنصوص عليه في خطة التنمية المعتمدة، لاسترجاع وتعظيم قيمة المحروقات من حقل زارازيتين”.

ويشمل البرنامج على وجه الخصوص:

تجديد وحدة الرفع بالغاز.

حفر اثني عشر (12) بئراً تطويرية جديدة.

تجديد ستة (06) آبار قديمة.

ربط آبار التطوير الجديدة وصيانة المنشآت القائمة.

استعادة الغازات المحروقة والحد من انبعاثات الكربون.

ويقدّر المبلغ الإجمالي للاستثمار المنصوص عليه في خطة التنمية، بنحو 490 مليون دولار أمريكي. وسيسمح هذا الاستثمار باسترجاع ما يقارب 95 مليون برميل من النفط.

اتفاق جديد بين سوناطراك وإيني للتنقيب واستغلال الهيدروجين الأخضر

وفي 26 ماي 2022، وقّع الرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك توفيق حكار يوم الخميس، مع المدير العام لمجمع إيني الإيطالي كلاوديو ديسكالزي، على مذكرة تفاهم لتسريع تطوير حقول الغاز المكتشفة في الجزائر، واستغلال الهيدروجين الأخضر.

مراسم توقيع مذكرة التفاهم جرت في العاصمة الإيطالية روما بحضور رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي. في إطار زيارة الدولة التي يجريها الرئيس تبون إلى البلاد.

وحسب ماجاء في بيان لسوناطراك، فإن هذا الاتفاق هو “لبنة جديدة من لبنات التعاون المثمر في مجال الطاقة بين الجزائر وإيطاليا”.

وستسمح المذكرة “بتقييم الإمكانات المتوفرة من الغاز لتطوير متسارع للحقول المكتشفة من طرف سوناطراك. حيث يتوقع أن يبلغ حجم إنتاج الغاز من المناطق المعنية بالاتفاقية حوالي 3 مليارات متر مكعب سنويًا”.

وستساعد هذه الاستثمارات في زيادة الطاقة التصديرية للجزائر نحو إيطاليا، عبر خط الأنابيب الدولي انريكو ماتييي /ترانسميد”.

كما يغطي الاتفاق “التقييم الفني والاقتصادي لمشروع تجريبي للهيدروجين الأخضر، على مستوى حقل بئر رباع شمال. وهو يهدف إلى الحدّ من البصمة الكربونية لمصنع الغاز في هذا الحقل”.